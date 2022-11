Milanmania | Pioli è il colpevole a Cremona | ma oggi il mercato è bocciato in toto

Calciomercato.com

Qualche appunto asorge spontaneo: come è possibile non aver trovato ancora un rimedio ai tanti gol subiti di testa da palle inattive Il mercato a oggi è deludente, ma anche perchè diversi ...11 La vittoria contro il Monza era tutt'altro che scontata, soprattutto per il turnover massiccio scelto da, che lasciava più di una perplessità. Ha avuto ragione lui e oggi il Milan oltre ai 3 punti può contare anche su un gruppo di giocatori più largo. Finalmente il mercato sta portando i suoi ... Milanmania: c'è un solo colpevole a Cremona, ma il mercato è bocciato in toto Brutta sconfitta, una delle peggiori partite del Milan di Pioli, con una classifica che ora ha preso una forma diversa, decisamente peggiore: il Napoli può scappare e le altre sotto si sono avvicinate ...