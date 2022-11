Milan | ti presento gli Spurs | Tattiche e segreti del Tottenham di Conte

Leggi su zon

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’Urna di Champions League ha riservato un’altra trasferta a Londra per ilcon la sfida aldi Antonio. Un ottavo di finale complicato ma non impossibile per i rossoneri costretti comunque a misurarsi con una big della Premier League, con annessa differenza di valori e di impatto economico e quindi sportivo. Dopo aver inaugurato il mega impianto delHotspur Stadium e il nuovo centro sportivo da oltre 1 miliardo di sterline complessivi, glisi sono regalati Antonioe diverse sessioni di calciomercato da veri e propri Paperoni del calcio europeo e mondiale. Romero, Bentancur, Emerson, Kulusevski, Richarlison, Perisic, Sessegnon, Bissouma: colpi da grande squadra che hanno permesso al club del Nord Est di Londra di tornare in Champions League ...