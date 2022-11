Milan | Pioli | “De Ketelaere? Dimentichiamoci quanto è stato pagato”

All: Alvini(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Thiaw (15's.t. Leao), Tomori, Kjaer, Ballo Touré; ... All:Arbitro: Rapuano di Teramo Ammoniti: 1' s.t. Ghiglione ( C ) 22's.t. Vasquez ( C ) 33's.t. ...De Ketelaere può fare meglio Tutti possiamo fare di più, compreso me ", ha conclusodopo il pareggio trae Cremonese ...Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV al termine di Cremonese-Milan soffermandosi sul prossimo impegno contro la Fiorentina: “La scossa l’abbiamo avuta stasera.Il Milan delude molto nell'anticipo della 14 Giornata di Serie A. Il Milan gioca meglio nel primo tempo, ma si dimostra sterile sottorete. Un buon Carnesecchi ...