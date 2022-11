Milan | Maldini e Massara presenti a Milanello per la ripresa

, le parole di Kaka sui rossoneri: "è un uomo molto intelligente e competente. Meno male che ha deciso di fare il dirigente" Ricardo Kakà, ex centrocampista dele del Brasile, ha ...Il nigeriano del Napoli e il portoghese delsono molto stimati da Carlo Ancelotti e per il loro ingaggio potrebbe muoversi direttamente Florentino Perez, che ha buoni rapporti sia con...MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO Grande successo per il Milan, che ha battuto lo Spezia per 2-1 nell'incontro valido per la tredicesima… Leggi ...L'allarme è scattato dalle parti di Milanello: a questo Milan serve un centravanti che segni con regolarità, non si può più ignorare questo problema. Maldini e Massara lo hanno capito da tempo e per ...