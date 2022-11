Migranti | tensione Italia - Francia Parigi polemica La premier critica su sì medici a tutti gli sbarchi

Il Sole 24 ORE

L'unione Europea: sbarchino immediatamente i 234a bordo...non è dipesa dal governo la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti i... A crearecon la Francia il caso della Ocean Viking. Per l'Eliseo l'Italia deve 'svolgere il suo ... Tensioni sui migranti, ecco quali sono le regole (vigenti) sui salvataggi La "flotta civile" delle Organizzazioni non governative impegnate nel soccorso e recupero dei migranti in mare, al centro delle polemiche di queste ore. Caratteristiche, bandiere, posti per equipaggio ...Sul tema dei migranti sale la tensione fra Italia e Francia. Dopo le scintille con l'Unione Europea e gli sbarchi di ieri sera al porto di Catania dei 246 persone delle due navi Ong Geo Barents e… ...