Migranti | su Ocean Viking scontro Francia - Italia Lampedusa | donna morta dopo sbarco

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Parigi attacca Roma sul rifiuto di far attraccare in un porto sicuro la nave Ong: 'Inacettabile'. Responsabile Humanity 1: 'Abominevole quanto successo a ...

Parigi attacca Roma sul rifiuto di far attraccare in un porto sicuro la nave Ong: 'Inacettabile'. Responsabile Humanity 1: 'Abominevole quanto successo a ...Leggi anche LaViking verso la Francia, porto aperto a Marsiglia per la nave della Ong respinta a Catania: 'Sbarcheranno tutti' Intervista a Riccardo Magi: 'Suila Meloni viola la ...La Ocean Viking, "respinta" dall'Italia, è in navigazione verso Marsiglia. La Francia ha dunque accettato di farsi carico dei 234 migranti soccorsi dalla nave norvegese, che è una… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...