Migranti | sbarco da Humanity 1 Meloni | italiani chiedono di difendere confini

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo la Rise Above in Calabria, sono stati fatti sbarcare a Catania anche tutti ipresenti sulla nave Geo Barents e sulla1: per quelli che erano rimasti a bordo gli ispettori dell'Usmaf avevano riscontrato l'alto rischio psicologico. E il presidente del Consiglio Giorgiainterviene su Facebook: "I cittadini ci hanno chiesto die questo Governo non tradirà la parola data". Intanto la Francia "si prepara ad aprire il porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking, o nella notte fra mercoledì e giovedì o nella giornata di giovedì". Lo ha riferito all'Ansa una fonte del ministero dell'Interno francese. L'imbarcazione, con 234 persone a bordo, nei giorni scorsi aveva chiesto un porto sicuro anche a Spagna, Grecia e Francia (LO SPECIALE ...

