ilGiornale.it

Oggi - conclude il proprio discorso Bompiani - idagli Stati, e in particolare dai fascismi nuovi, non sono più gli ebrei ma i'.Ora idagli Stati e in particolare dai fascismi nuovi - chiamiamoli come vogliamo - non sono più gli ebrei, sono i'. "Mezzo leader". "Tu mezzo...". Santoro - Calenda si prendono ... "Migranti perseguitati come gli ebrei". Ancora fango sul governo Meloni "ora i perseguitati dagli Stati, e in particolare dai fascismi nuovi, noi chiamiamoli come ci pare, non sono più gli ebrei, sono i migranti". E il paragone è servito, con tanto di applausi in studio.Ginevra Bompiani non perde occasione per affondare il colpo nei confronti di Giorgia Meloni e delle sue politiche dopo la vittoria delle elezioni e ...