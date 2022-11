Migranti Ocean Viking | la Francia | L' Italia rispetti gli impegni Ue

A Catania sbarcano tutte le persone a bordo della Geo Barents e della Humanity 1. Meloni: 'Difenderemo i confini'. LaViking verso Marsiglia. Parigi accusa: 'Dall'Italia ci aspettavamo altro'Martedì sera il premier Giorgia Meloni ha ringraziato la Francia per aver accettato di accogliere l'Viking e dei suoi 234 passeggeri. 'Ma i meccanismi diplomatici sono ancora in azione nel momento in cui vi parlo, quindi non posso andare oltre', ha tagliato corto Ve'ran. 'Abbiamo ...(Adnkronos) - L'Ocean Viking, con a bordo 234 migranti soccorsi nel Mediterraneo, "dovrebbe essere accolta in Italia" alla luce del diritto marittimo internazionale. Così il portavoce del governo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...