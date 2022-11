Migranti | Meloni risponde alla Francia | “Rispettate tutte le regole Bizzarra la scelta dei medici sugli sbarchi”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il divieto imposto alle ong che hanno soccorsoin mare “è giustificato e legittimo”. Giorgiaha risposto così alle critiche arrivate anche dal governo francese per ladi far sbarcare solo alcuni deisalvati dalle navi delle ong, prima del passo indietro imposto ieri dalle autorità sanitarie. Una, quella di far sbarcare tutti ia bordo delle navi disenza frontiere e Sos Humanity, definita “” dpresidente del Consiglio, intervenuta oggi all’assemblea dei gruppi di Fratelli d’Italia. “Non è dipesa dal governo la decisione dell’autorità sanitaria di far sbarcare tutti ipresenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi ...

...non è dipesa dal governo la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti i... Così il presidente del Consiglio Giorgia, nel corso dell'assemblea con i gruppi parlamentari di ...: 'Non è dipesa dal governo la decisione dell'autorità sanitaria di far sbarcare tutti ipresenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili rischi di problemi ...La premier: "Bizzarra la scelta dei medici di far sbarcare tutti i migranti presenti sulle navi ong, dichiarandoli fragili sulla base di possibili ...L'Italia «deve fare la sua parte» e «rispettare gli impegni europei» nell'accogliere la nave Ocean Viking sulla quale sono bloccati più di 200 migranti. Lo ha affermato il portavoce del… Leggi ...