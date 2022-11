Migranti | legale Humanity1 | ' stop ricorso civile | valutiamo per Tar'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Catania, 9 nov. (Adnkronos) - I legali ong Sos Humanity 1 stanno ancora valutando se presentareal Tar del Lazio sul verbale notificato al comandante per andare via con la nave e le 35 persone rimaste a bordo dopo che erano stati fatti scendere 144valutati 'fragili'. Decaduto invece, per cessato motivo del contendere, ilal Tribunaledi Catania. "La contestazione sul verbale - fa sapere l'avvocato Riccardo Campochiaro - e' anche una contestazione sul decreto ministeriale che, secondo pareri di illustri giuristi italiani e internazionali, fa acqua da tutte le parti. E un provvedimento del Tribunale amministrativo regionale sarebbe decisivo sulla sua applicazione. Abbiamo tempo: la legge prevede 60 giorni per la presentazione di un".