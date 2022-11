Migranti | i passeggeri della Humanity 1 e Geo Barents sono sbarcati tutti

sono stati portati in un impianto sportivo comunale, il Palaspedini. Intanto, se la Geo Barents di Msf riprenderà la navigazione non appena farà il rifornimento, la posizione di Sos ...Ieri sera la premier Giorgia Meloni aveva ringraziato la Francia per aver accettato di accogliere l'Ocean Viking e dei suoi 234. "Ma i meccanismi diplomatici sono ancora in azione ...Migranti, le due navi Ong Humanity 1 e Geo Barents di Medici senza frontiere, ormeggiate rispettivamente da sabato e domenica scorsi nel porto di Catania, hanno sbarcato ieri sera le persone presenti ...Parigi, 9 nov. (Adnkronos) - L'Ocean Viking, con a bordo 234 migranti soccorsi nel Mediterraneo, "dovrebbe essere accolta in Italia" alla luce del diritto marittimo internazionale. Lo ha ...