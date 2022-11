Midterm Usa | la diretta – Repubblicani in vantaggio alla Camera | testa a testa al Senato Ron DeSantis rieletto governatore in Florida

Elezioni di: glivotano per il rinnovo del Congresso Cosa succederà - Quattro scenari per il post elezioni Il racconto - Odio e rischio violenze, l'America si prepara al voto La ...La contea di Maricopa in Arizona torna protagonista in negativo delle elezioni americane. Per il Senato il democratico Mark Kelly - che nel 2020 ha vinto le elezioni speciali per il seggio del defunto ...Il governatore repubblicano della Florida, l'italo-americano Ron DeSantis, ha ottenuto la riconferma nelle elezioni di Midterm. E' la proiezione di vari media Usa. DeSantis è tra i possibili candidati ...Elezioni Midterm negli Usa. Il 25enne democratico Maxwell Alejandro Frost vince in Florida e conquista un seggio alla Camera, divenendo il primo membro della Generazione Z a ottenere un posto ...