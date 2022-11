Midterm Usa 2022 | “Trump livido per risultati | ha urlato contro tutti”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Aveva previsto una “notte fantastica” di festeggiamenti a Mar-a-Lago, ma invece, di fronte ainegativi di decine di dei ‘suoi’ candidati Maga messi in campo per le primarie, Donaldha avuto uno dei suoi noti eccessi d’ira. Persone a lui vicine lo descrivono, riporta la Cnn, come “” e spiegando che “hacon”. “I candidati sono importanti, eranopessimi candidati”, aggiunge però il consigliere dell’ex presidente, criticando gran parte dei candidati cheha personalmente scelto per gli stati chiave. Il consigliere però non ritiene che questa brutta battuta d’arresto possa spingerea rinviare l’annunciato lancio della sua candidatura il 15 novembre. “Sarebbe troppo umiliante rinviare”, ...

