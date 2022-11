Midterm | Trump sconfitto | DeSantis il futuro dei repubblicani Il responso dei media Usa

... i democratici reggono alle elezioni didove sono stati sconfitti molti candidati trumpiani. Vince anche Ron DeSantis, eletto governatore della Florida, che si prepara a sfidareper la ...Lo afferma Donaldcommentando l'esito delle elezioni di. .(Adnkronos) - Si prevede che si andrà al ballottaggio per il Senato in Georgia, stato decisivo per il controllo della Camera alta. Lo ha scritto su Twitter l'ultra conservatore Gabriel Sterling, dicen ...Alto oltre due metri, è riconoscibile anche per il suo stile di abbigliamento alternativo e informale. I Democratici avevano puntato tutto su di lui ma a maggio aveva avuto un ictus che ha rischiato d ...