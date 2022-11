Agenzia ANSA

Marjorie Taylor Greene, la repubblicana alleata di Donald Trump e sostenitrice della 'Big lie' delle elezioni Usa rubate del 2020, ha vinto in Georgia ed è stata rieletta alla Camera americana. E' ...LaKari Lake è la candidata repubblicana contro la democratica Kaite Hobbs , che è l'attuale segretario di Stato. Ma ci sono problemi con il voto elettronico in circa il 20% dei seggi . I ... Midterm, la trumpiana Greene rieletta alla Camera in Georgia Alle elezioni di Midterm Usa è andata in scena anche l'elezione di diversi ... New York era la sfida più in bilico assieme all'Arizona. Qui l'ex conduttrice trumpiana di ferro Kari Lake è molto ...Trump nel frattempo ha dato appuntamento a Mar-a-Lago per il 15 novembre per "un grandissimo annuncio", che prelude alla sua terza corsa per la Casa Bianca. Biden: 'Forze cupe' ...