Midterm | i giochi per Usa 2024 si complicano | Trump vacilla e Biden potrebbe ricandidarsi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ma che tsunami repubblicano! Manco l’onda rossa c’è stata. Al più, un po’ di acqua alta. La diga blu, il Mose democratico, ha tenuto. I repubblicani diventano maggioranza – risicata – alla Camera, ma restano minoranza al Senato, dove, anzi, i democratici strappano loro un seggio e si rafforzano. Ci vorranno giorni per i risultati definitivi, tra riconti e contestazioni; per il Senato bisognerà aspettare dicembre, perché in Georgia ci vorrà un ballottaggio. Ma il senso del voto diappare chiaro. Iper Usasi: Donald, che la settimana prossima, martedì 15, annuncerà la sua candidatura alla nomination repubblicana, non è affatto sicuro di ottenerla, perché gli cresce contro il prestigio di Ron DeSantis, suo ex sodale, confermatissimo governatore della Florida; e Joe ...