Midterm 2022 | i democratici conquistano il seggio al Senato in Pennsylvania | Fetterman batte il trumpiano Oz

... con l'attenzione degli investitori che si concentra sulle elezioni dinegli Stati Uniti. ... Tra le grandezze macroeconomiche più importanti dei mercati asiatici: Mercoledì 09/11/01:50 ...AGI - Le elezioni didelsaranno ricordate fra l'altro anche come quelle delle 'prime volte'. I casi più clamorosi sono quelli della prima governatrice lesbica , la democratica Maura Haley, 51 anni, che ...Domani inflazione Usa, focus su trimestrali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 nov - Borse europee verso un avvio in calo in un quadro complessivamente poco movimentato per i mercati finanziar ...In ballo alle elezioni midterm americane, chiamate così perché arrivano a metà del mandato presidenziale e vengono considerate come una sorta di “referendum” sull’operato del presidente in carica, c’è ...