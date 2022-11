Michelle Hunziker | l' ex Giovanni Angiolini sorprende | nessun flirt con Roberta Morise | ecco chi è la sua nuova fiamma

Sono circolate diverse indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma tra il popolare imprenditore e, la quale ha avuto in questi ultimi mesi una breve storia con Giovanni Angiolini . Tuttavia diversi rumor hanno anche riportato che proprio Trussardi, nonostante non avrebbe mai ...I Ferragnez e la visita al Museum of Dreamers IL MASSAGGIO HOT Ilary Blasi sempre più sexy sui social BACI INFUOCATI Giovanni Angiolini dimentica, ecco chi è la sua nuova fiamma ...Dopo un'estate di passione con Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini ha ritrovato l'amore. Mentre la showgirl elvetica sembra aver definitivamente ricucito il rapporto con l'ex ...“Giovanni Angiolini non è un uomo per bene”. Sono le parole di Tomaso Trussardi, marito di Michelle Hunziker, che per la prima volta del sexy medico di Sassari. Fino ad ora, il coniuge dell a conduttr ...