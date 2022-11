“Mi hanno squalificato” GF Vip | Edoardo Tavassi choc | chiama tutti e li avvisa Dopo la verità

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Nello spiato appartamento di Cinecittà stavano dormendo quasi, l’orologio segnava le 3 della notte e qualche telespettatore era ancora sintonizzato sulla diretta di Mediaset Extra. Su Twitterora è in tendenza per essersi burlato dicon uno scherzo. La sua squalifica dal GF Vip 7 pareva certa. Una frase grave, assolutamente non in linea col regolamento del GF Vip 7. Così gli autori del realitysubitotoin confessionale, mostrandogli la clip incriminata per poi comunicargli il suo destino. La squalifica nella 16esima, prossima puntata. Ma era uno scherzo suo e di Patrizia Rossetti.all’improvviso: “Mi...

... a parte le corazzate cheobiettivi di promozione, il livello è equilibrato come si vede ogni domenica, con sempre risultati a sorpresa a dimostrarlo".AnnanImolese, prima voltacon ...... Edoardo Tavassi ha deciso di far credere agli altri concorrenti di essere statodal ... Lui, sempre più affranto, si è invece detto sicuro dell'eliminazione: "Me l'già detto che esco. ...Edoardo Tavassi in lacrime fa una comunicazione agli inquilini: tutti sotto shock Non c’è mai pace nella casa del Grande Fratello Vip, anche ...Edoardo Tavassi ha fatto credere ai Vip di essere stato squalificato: in lacrime ha svegliato tutti nella notte confessando l’annuncio dato dal GFVip ...