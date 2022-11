“Mi hai fatto morire!” | shock assoluto al GF Vip | la comunicazione semina il panico VIDEO

(Di mercoledì 9 novembre 2022) GF Vip al cardiopalma: il nuovo ingresso nel cast sgancia la bomba nel bel mezzo della notte, la notizia sconvolge tutti. Durante lo scorso prime time del programma, Alfonso Signorini ha omaggiato i concorrenti nel cast di unaassai incoraggiante. GF Vip (fonte youtube)Il conduttore ha riferito loro, infatti, che la settima edizione del programma sta riscuotendo ascolti persino maggiori della precedente, già campionessa di share nella stagione 2021/2022. L’ultima versione del reality per antonomasia divide e appassiona, sfruttando il vecchio adagio: “nel bene o nel male, purché se ne parli“, ed Edoardo Tavassi, nelle ultime ore, ha applicato la medesima strategia. L’ex isolano di Cayo Cochinos ha progettato uno scherzo ai danni dei compagni, e la tensione in Casa, già altissima, ha sfiorato i massimi storici… GF Vip: Edoardo Tavassi ...

Goalist

... nel quale hafuori un po' di giocatori prima di metterla in porta'. Sei partito dalle ... Comevissuto quel momento 'Pensavo fosse un'opportunità perché i club interessati non avrebbero ...Tiziano, "Il mondo è nostro", è un album scritto durante la pandemia:mai pensato omai ... Non tanto di non tornare in Italia, ma ho creduto seriamente che non avrei piùconcerti, che le ... Ronaldo racconta: “Mia mamma mi disse: ‘Ma cosa hai fatto’, le risposi: ‘Non vuoi parlare del Mondiale che ho vinto” Il diciottenne questa sera giocherà con Cristante a centrocampo, ennesimo segnale di crescita che lo ha portato a rifiutare il Mondiale con la nazionale australiana preferendo quella italiana: «Ho ...Il governo e i parlamentari di centrodestra hanno fatto molte promesse, ma adesso stanno capendo ... Voglio ricordare che, nella scorsa legislatura, il Parlamento europeo aveva votato, con una ampia ...