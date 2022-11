Meta licenzia | la “società madre” di Facebook lascia a casa migliaia di suoi dipendenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022), ladidi. Perderanno il posto di lavoro circa 11mila persone, pari a circa il 13% della forza lavoro complessiva dellache possiede anche l’app Instagram. Si tratta del più grande taglio di posti di lavoro nella storia dell’azienda. “Stiamo inoltre adottando una serie di misure aggiuntive per diventare un’azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre”, ha dichiarato Marc Zuckerberg in un comunicato, in cui ha anche sottolineato di aver sovrastimato il boom online all’inizio della pandemia di coronavirus e di aver quindi aumentato gli investimenti. “Purtroppo non è andata come mi aspettavo”, ha aggiunto ...