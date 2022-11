Meta annuncia il taglio di 11mila posti di lavoro

, proprietario di Facebook, licenzia 11.000 persone. Lol'azienda in un comunicato. Mark Zuckerberg ammette: il suo eccessivo ottimismo sulla crescita ha portato a un eccesso di personale ...Così in un messaggio ai dipendenti Mark Zuckerberg ha annunciato i tagli occupazionali di, proprietaria di Facebook e Instagram, anticipati in questi giorni dalla stampa. 9 novembre 2022Meta taglia 11.000 dipendenti. È il 13% di tutta la forza lavoro dell’azienda. L’annuncio è stato fatto da Mark Zuckerberg, padre di Facebook e Ceo dell’azienda. Nessuna conferenza, nessun video, solo ...Milano, 9 nov. (askanews) - 'Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta. Ho deciso di ridurre ...