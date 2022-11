Meloni sulla crisi dei migranti | “È finita la repubblica delle banane”

Leggi su webmagazine24

(Di mercoledì 9 novembre 2022)replica all’attacco del governo francesedei. Dopo le vicende degli ultimi giorni, con la questione sbarchi in primo piano in Italia e in Europa proprio per l’intransigenza italiana, arriva la dura nota del governo francese. Poche ore dopo non tarda ad arrivare la netta replica di. Tiene a ribadire come L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Nuovo governo, Salvini avvisa le Ong che salvano: “Basta, vadano nei paesi loro!” Carola Rackete riceve la medaglia onoraria da Parigi Eurocamera divisa sui. Respinto il testo– Berlusconi, l’incontro ad Arcore: al centro i nomi per la nuova squadra di governo ...