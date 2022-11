Meloni | A bordo delle navi Ong migranti non naufraghi - Legalità tratto distintivo del governo | rispettare regole

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 'Le persone sono salite ain acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a ...

'Le persone sono salite ain acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha ... ha detto ancora. Il governo sta rispettando ogni convenzione ...Giorgiasi sorprende della richiesta dei medici di far sbarcare i migranti delle navi ong per motivi ... 'Adi queste navi non ci sono naufraghi ma migranti: le persone sono salite a...Giorgia Meloni, parlando agli eletti di Fratelli d'Italia, ha parlato della questione migranti. "Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste n ...Roma, 9 nov. (askanews) - 'Il tema della difesa della legalità vale anche per l'immigrazione: con la sinistra al potere, si è tollerata e ...