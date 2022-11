Meloni | A bordo delle navi Ong migranti non naufraghi | Bizzarra la decisione dei medici sugli sbarchi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 'Le persone sono salite ain acque internazionali trasbordando da altre unità navali di collegamento e la nave che li ha presi in carico è attrezzata ed equipaggiata per ospitarli e provvedere a ...

Queste le parole del presidente del Consiglio Giorgiaall'assemblea con i gruppi parlamentari di Fratelli d'Italia. 'Adi queste navi non ci sono naufraghi ma migranti: le persone sono ...Emergenza migranti, la linea di GiorgiaIl presidente del Consiglio, infatti, al di là di ... Questo perché, come sottolineato anche da diversi giuristi negli ultimi giorni, "di queste ...Giorgia Meloni, parlando agli eletti di Fratelli d'Italia, ha parlato della questione migranti. "Il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto a queste n ...Roma, 9 nov. (askanews) - 'Il tema della difesa della legalità vale anche per l'immigrazione: con la sinistra al potere, si è tollerata e ...