Maura Healey prima governatrice lesbica del Massachusetts. Tutte le 'Prime volte' del Midterm

La democraticaè la prima donna e la prima candidata apertamente gay ad essere eletta governatrice del Massachusetts. ...Tutte 'le prime volte' In questa tornata elettorale, comunque, si registrano tante 'prime volte': ad esempio la dem, prima donna e prima candidata apertamente gay ad essere eletta ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Milano, 9 nov. (askanews) - Non ci sono ancora risultati certi per le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Per ora i numeri dicono che non ...