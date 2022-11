Masha | figlia di un dipendente della centrale di Zaporizhzhia | “Tecnici schedati e ricattati | qualsiasi chiamata viene intercettata dai russi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Mio padre è un eroe. Poteva abbandonare il lavoro alla, prendere tutta la famiglia e mettersi al sicuro. Invece è voluto restare al suo posto per non mettere in pericolo la gente e il Paese. Violenze e minacce di morte? Oh certo, ma credo che mio padre, come altri, siano necessari, se non fondamentali, per mandare avanti laed evitare una catastrofe. Non possono farli fuori”.(nome di fantasia), non ancora ventenne, si commuove quando parla del padre, uno deiucraini che continua a lavorare allanucleare di, oggi in mano all’esercito russo. Da quasi sei mesi vive da sola, più o meno in salvo a Kiev, ma in ansia per la sortesua famiglia, originaria e residente a Energodar, la cittadina dove si trova ...