Mariana Mazzucato alla Pontificia accademia per la vita Ci scrive mons Paglia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Al direttore - Come anche il suo giornale non ha mancato di notare, la nomina dell’economistaha suscitato alcune polemiche per l’appoggio della studiosa, attraverso l’uso di alcuni social media, a posizione politiche pro choice nel paese dove lavora, gli Stati Uniti. Appoggio che si evince, esclusivamente, da like e inoltro di tweet. Mi preme, dunque, sottolineare, le ragioni di una scelta, dato che non sembrano chiare. Né è mia intenzione semplicemente rimandare al puro fatto che, come accade per ogni nomina di accademico ordinario, il Papa in persona abbia ribadito che si è trattato di nomina. E’ evidente, infatti, che l’organismo che presiedo abbia avuto un ruolo nella lunga procedura che ha condottoscelta e che ha coinvolto livelli differenti.è ...

ilmessaggero.it

Atea e abortista alla Pontificia Accademia per la Vita: un paradosso voluto dal Papa da lui effettuata della professoressaa membro della Pontificia Accademia per la Vita. Gli è ...Al ritorno dal Bahrein papa Francesco rivendica la nomina dialla Pontificia Accademia per la Vita. Nomina paradossale per le dichiarazioni pro - aborto e l'ateismo della docente, ma per il Papa è 'una ventata di umanità'. Eppure fino a ... Papa Francesco difende la scelta di Mazzucato, l'economista abortista alla Accademia per la Vita e spegne le p E adesso ho messo la Mariana Mazzucato, nella Pontificia Accademia per la Vita. Lei è una grande economista degli Stati Uniti, l’ho messa per dare un po’ più di umanità a questo» organismo. Come era ...Al direttore - “Sbaglia chi crede sia possibile barattare la libertà dell’Ucraina con la nostra tranquillità” (Giorgia Meloni nel suo discorso alle Camere). Mi basta (per il momento) questa frase. Gra ...