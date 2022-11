Marelli sentenzia | “Il rigore su Osimhen c’è | non è inventato”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lucache ilsuc’è e non è: secondo l’ex arbitro il contatto c’è Ildicontinua a creare polemiche. Tante le voci discordanti sul contatto nell’area dell’Empoli tra Marin e, che l’arbitro Pairetto ha ritenuto falloso ed ha permesso al Napoli di portarsi in vantaggio nella ripresa di una sfida che si stava facendo complicata. L’ex fischietto Luca, esperto arbitrale di DAZN, chiude ogni discorso sulla vicenda: “L’episodio che sblocca il risultato è ilassegnato da Pairetto è il contatto tra Marin e. Pairetto si trova in controllo dell’azione: si vedeprendere il controllo della parte e vede ...