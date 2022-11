Maltrattamento di animali | nuovi guai giudiziari per Marco Bianchi

Leggilanotizia

L'accusa è quella didi. E con la stessa accusa il sostituto procuratore Francesco Brando ha inviato avvisi di garanzia anche a Ruggiero Bianchi , padre di Marco e Gabriele, e ...La condanna definitiva perdinei confronti della castelvetranese Liliana Signorello è la punta di un iceberg. C'è infatti una realtà sommersa fatta di domande che non hanno mai ricevuto risposta e che ... La legge in caso di maltrattamento degli animali Un nuovo capo di accusa per Marco Bianchi, già condannato all’ ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte a Colleferro: I carabinieri, su disposizione dei pm di Velletri, gli hanno notificato o ...Dopo essere stato già condannato all'ergastolo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, assieme al fratello Gabriele, Marco Bianchi rischia un nuovo processo insieme al padre ...