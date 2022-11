Lutto nel mondo della musica brasiliana | è morta Gal Costa

(Di mercoledì 9 novembre 2022)nelin Brasile: èoggi, all’età di 77 anni, la cantante Gal. L’informazione è stata confermata dal suo ufficio stampa. L’artista – riferisce il portale di notizie G1 – si era presa una pausa dai concerti dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo nella cavità nasale destra. Nata il 26 settembre 1945 a Salvador de Bahia, Maria da GraçaPenna Burgos è stata una delle più grandi cantantistoria. Stava svolgendo una tournée in Brasile in cui rivisitava grandi successi degli anni ’80 dal repertoriopopolare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

