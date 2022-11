Lucasfilm al lavoro su una serie tv di Indiana Jones per Disney+ | Harrison Ford tornerà?

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La Disney sta cercando di sviluppare unatv dida destinare alla sua piattaforma di streaming,. Secondo quanto si apprende, la casa di Topolino ehanno specificamente parlato della possibilità di creare una nuova produzione televisiva ambientata nel mondo dell’iconico archeologo, e ne stanno discutendo con svariati sceneggiatori. Dato che non sono ancora disponibili dettagli sulla trama, non sappiamo neanche se la potenzialetv disia un prequel o uno spin-off del franchise cinematografico, o se si collegherebbe al prossimo film della saga, allo stesso modo in cui la Disney ha collegato i suoi show Marvel sual Marvel Cinematic Universe. Il perché la casa di ...

Everyeye Cinema

... attualmente in fase di sviluppo, potrebbe essere affidato al regista e produttori dopo il... confermando l'attuale ricerca di registi di serie A da parte dellaper la sua scuderia di ......- jae e la regista Leslye Headland sono ritratti nel primo scatto ufficiale diffuso da. ... Ilsul set è in corso a Londra e gli episodi saranno ambientati alla fine dell'epoca dell'Alta ... Star Wars, Shawn Levy in trattative per un nuovo film dopo Deadpool 3! Il regista di Deadpool 3 Shawn Levy sarebbe pronto a dirigere un nuovo film di Star Wars dopo il cinecomic con Ryan Reynolds ...Damon Lindelof, secondo alcune indiscrezioni non confermate, avrebbe sviluppato un film di Star Wars la cui uscita sarebbe già stata decisa.