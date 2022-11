Luca Vezil | Valentina Ferragni è un ricordo | chi è la nuova fidanzata ' Le scriveva già prima di lasciarsi'

ha voltato pagina. Valentina Ferragni è ormai un ricordo, il modello ha già una nuova fidanzata . I due sono stati 'beccati' dai paparazzi la notte di Halloween . Lui stava bevendo un drink ...L'ex dell'influencer è stato paparazzato in compagnia di una nuova ragazza la notte di ...Luca Vezil ha voltato pagina. Valentina Ferragni è ormai un ricordo, il modello ha già una nuova fidanzata. I due sono stati "beccati" dai paparazzi la notte di Halloween.Luca Vezil non è rimasto certo con le mani in mano dopo l'annuncio della fine della storia d'amore con Valentina Ferragni. Dopo 9 anni di relazione, una delle coppie più amate dal web ha annunciato la ...