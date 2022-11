Luca e Paolo rovinano il cast di Lol 3? Marina Massironi e Nino Frassica tra i protagonisti

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Polemiche per la presenza dineldi Lol 3 oggi pomeriggio. Da quando Amazon ha alzato il velo sulla nuova edizione del suo programma svelando i nomi dei suoi, sui social in molti si sono chiesti il perché della presenza diconvinti che non sia il luogo adatto per loro, non di certo per la loro comicità, non in quest’ultimo periodo almeno, i due riusciranno a rispolverare vecchi cavalli di battaglia regalando ai fan di Camera Cafè storiche emozioni? La produzione di Lol 3 lo spera di sicuro ma, intanto, può contare sicuramente su due cavalli purosangue ovvero. Con un video che trovate subito sotto, Amazon ha svelato i nomi dei ...