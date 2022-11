Lombardia | Fontana | ' Meloni mi ha confermato che candidato sono io'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Milano, 9 nov. (Adnkronos) - "Giorgiami ha detto per la prima volta che sarei stato io ildel centrodestra ina fine aprile, quando è venuta a Milano per la convention di Fratelli d'Italia, e me lo ha ripiù volte al telefono anche recentemente. Lo stesso hanno fatto Matteo Salvini, il presidente Berlusconi e Maurizio Lupi. Se il mio nome non è ancora stato ufficializzato dalla coalizione è perché si stanno definendo gli ultimi dettagli anche sulle altre Regioni al voto". A dirlo in un'intervista a 'La Stampa', è il governatore lombardo, Attilio, parlando della sua ricandidatura alle prossime elezioni regionali. E annuncia: "Il 28 novembre all'Hangar Bicocca radunerò le menti migliori dell'economia, dell'università e del volontariato per pensare insieme la ...

