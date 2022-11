Secolo d'Italia

Da qualche giorno, in Italia, abbiamo un nuovo ministero guidato da Francesco, ... dallafatta nel bioreattore al latte senza mucche, che rappresenta una minaccia letale per l'...... che ci fa in un ministero di destra, retto dal fratello d'Italia FrancescoIl fatto ... Lain 3D potrebbe essere utile per arricchire le diete povere, grazie al basso costo. Ma ... Lollobrigida: "La bistecca in laboratorio è criminale. Mai sui piatti dei nostri figli" La locuzione è stata usata per la prima volta nel 1996 al summit mondiale per l’alimentazione da Via Campesina, che riunisce 182 organizzazioni di contadini di 81 Paesi, per contestare il neonato Wto: ...