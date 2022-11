‘Lol | Chi ride è fuori’ | ecco chi saranno i 10 concorrenti della terza stagione A Natale un’imperdibile special

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 9 novembre 2022) A quanto pareHerbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani, e Marina Massironi, i dieci protagonisti che andranno ad animare ladi: Chi, il gettonatissimo format prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios che, nelle due stagioni precedenti, è riuscito ad imporsi in testa alle comedy show Original. In questa edizione agli imprevedibili ‘bottoni’control room, accanto allorma veterano Fedez, troveremo Frank Matano.: Chi: i diecisi contenderanno un premio di 100mila ...