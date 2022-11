Liverpool | McGregor pensa all’acquisto del club | “Ho chiesto informazioni”

Il fighter irlandese Conorsarebbe tra i potenziali acquirenti del: "Mi piacerebbe, ho chiesto informazioni" Che sia solo l'ennesima spacconata Conor, in un Q&A sui propri social si è detto ...In compenso, la lista dei nomi interessati alallarga i suoi orizzonti, includendo anche il Dubai International Capital e l'ex campione UFC ConorConor McGregor sarebbe tra i candidati a diventare il Presidente del Liverpool. La notizia proviene dai media inglesi che hanno comunicato come il noto lottatore abbia risposto ad una precisa domanda ...With Celtic captain Callum McGregor injured in any case, that means Clarke has been unable to call up Greg Taylor and Anthony Ralston – both of whom featured in the last batch o ...