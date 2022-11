LIVE PRIMAVERA – Napoli-Reggina 0-0 | inizia il secondo tempo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 48? – Azione pericolosa dellache da sinistra mette un cross in mezzo. Passarelli tira a botta sicura, ma Pontillo sulla linea respinge. L’arbitro fischia per una posizione irregolare 47? – Incursione da sinistra di Sahli che scarica al limite dell’area per Alastuey. L’ex Barcellona carica il destro ma la palla esce abbondantemente alla sinistra della porta amaranto 46? – Comincia ilallo Stadio G. Piccolo di Cercola45? – Fine primo. Ancora 0-0 tra45? – Ultima occasione del primoper lache entra in area e prova il tiro da posizione defilata. Turi blocca 44? – Rimessa laterale battuta lunga da Giannini, Pesce prova la spizzata ...

Haifa 19:30 ITALIA COPPA ITALIALecce U19 - Lazio U19 5 - 0 (*) Cesena U19 - Frosinone U19 0 - 0 (*) Milan U19 - Genoa U19 1 - 0 (*) Napoli U19 - Reggina U19 0 - 0 (*) Spal U19 - Monza U19 ...Alle 14:30 il Genoa scenderà in campo a Milano contro il Milan per i 16mi di finale di Coppa Italia. Ringraziamo i colleghi di www.pianetamilan.it attraverso cui effettueremo ilmatch.Gialloblù in campo alle 14.30 al Sinergy Stadium, diretta sul sito ufficiale dell’Hellas La Primavera del Verona in campo per la Coppa Italia di categoria: alle 14.30 infatti i baby gialloblù affronte ...Torna la Primavera Tim Cup, torna la Lazio in trasferta. Dopo la vittoria in campionato per 0-1 contro il Pisa capolista, i ragazzi di Sanderra devono continuare a fare bene anche in Coppa. Per ...