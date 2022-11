LIVE – Perugia-Lubiana 2-0 25-19 | 25-16 | 15-14 | Champions League maschile 2023 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Latestualedi Sir Sicoma Monini-ACH, partita valevole per la prima giornata del girone E della Cev2022/di. I Block Devils di coach Anastasi, primi in classifica nel campionato italiano e reduci dalla vittoria della Supercoppa, vogliono iniziare con il piede giusto anche nella massima competizione continentale per club. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione slovena, che proverà a strappare qualche punto in trasferta. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di martedì 9 novembre al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con una ...