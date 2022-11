LIVE Paolini Trevisan-Bencic Teichmann 4-4 | Italia-Svizzera 0-2 Billie Jean King Cup in DIRETTA | immediato contro-break delle azzurre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Sventaglio di dritto pazzesco di. 40-15 Servizio vincente per. 30-15 Stavolta risponde bene. 30-0 Trova un angolo strettissimo con il rovescio. 15-0 Bel dritto lungolinea dia campo scoperto. 4-4. Molto benecon la risposta incrociata di dritto: tutto in equilibrio. 30-40 Rispostona con il dritto di: chance di. 30-30 Bellissima prima esterna di. 15-30 Risponde bene. 15-15 Buon dritto stretto di. 15-0 Buon servizio per ...