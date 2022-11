LIVE Paolini-Bencic 5-7 | Italia-Svizzera Billie Jean King Cup 0-1 in DIRETTA | l’elvetica vince il primo set

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 1° SINGOLARE DICUP TRA(COCCIARETTO-TEICHMANN) 15-0 SCAMBIO STRAORDINARIO!fa viaggiare la palla a velocità supersoniche, alla finenon può nulla sullo strepitoso dritto lungolineante dell’azzurra. SECONDO SET 15:50set giocato quasi alla pari dache è bravissima a recuperare da sotto 4-2 fino al 5-4 in suo vantaggio. A questo punto peròalza illlo e dopo aver tenuto il servizio ai vantaggi piazza a zero il break che la porta a servire per il set. Arriva un’altra reazione diche si porta sullo ...

14.32 Adesso Jasmine affronta Belinda Bencic per cercare di portare tutto al match decisivo. 14.31 Una partita molto equilibrata anche nei numeri: 60% di resa per la svizzera con la prima, il 55% per l'italiana. BJK Cup | Italia-Svizzera, Jasmine Paolini affronterà Belinda Bencic nel secondo match di singolare. Come e quando seguire il match in tv e streaming. Il live e la diretta testuale della sfida tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, valevole come secondo incontro di Italia-Svizzera, fase finale della Billie Jean King Cup 2022.