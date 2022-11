LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 28-28 | Eurolega basket in DIRETTA | 5? di fragoroso recupero Segafredo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31-39 Tripla di Ojeleye data valida, Davies cade in un contatto contro Bako sotto canestro nel tentativo di prendere sfondamento, viene fischiato il fallo tecnico contro lo stesso Davies. Però prima c’è l’instant replay per capire esattamente la dinamica della situazione. 1’30” all’intervallo. 31-36 Finta a sinistra, movimento verso canestro a destra, appoggio di Davies. 29-36 Realizza l’aggiuntivo Lundberg, 2’35” a fine secondo quarto. 29-35 LUNDBERG CON LA CORAZZA DI FERRO PREGIATO! Penetrazione in cui resiste a tutti, appoggia al vetro e si prende anche il fallo di Melli per l’aggiuntivo! 29-33 Shengelia con la tripla frontale per il +4! 29-30 1/2 Davies. Bonus esaurito dalla, Davies sfrutta la maggior velocità contro Jaiteh e lucra due liberi. 28-30 Shengelia ...

... questi lavori riguardano la piscina e palestra Gazzera in via Calabria a Chirignago, la piscina e palestra Bissuola in via Rielta a Carpenedo e il palazzetto Ancillotto in viaa Mestre. ......In finale scudetto si sono incontrate sia nel 2021 (vittoria Virtus) che nel 2022 (vittoria)... in un match che potrà essere seguitoanche in 4K HDR su Sky Sport 4K , il canale Sky ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Bologna è reduce dall'incredibile sconfitta casalinga contro l'Asvel Villeurbanne, in cui ha ceduto do ...Dopo 14 anni torna un derby italiano in Eurolega: i campioni d'Italia dell'Olimpia Milano sfidano la Virtus Bologna, vincitrice della Supercoppa a inizio stagione e detentrice dell'Eurocup. Messina de ...