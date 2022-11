LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 0-0 | Eurolega basket in DIRETTA | comincia il derby al Forum!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Va dentro Lundberg, interrompe la penetrazione e appoggia al vetro per il pari. 2-0 Subito il piazzato dalla media di Hines. 20:30 PALLA A DUE! Primo possesso. 20:29 Prima, però, suona la Devotion. 20:29 Squadre con le panchine, palla a due in arrivo! 20:28 QUINTETTI –: Hall Pangos Thomas Melli Hines;: Hackett Lundberg Mickey Ojeleye Jaiteh 20:27 Terminata la presentazione, e sarà palla a due tra pochissimo! 20:24 Ecco in scena la presentazione delle due squadre, ma prima la premiazione di Kyle Hines quale ambasciatore del progetto One Team. 20:21 Meno di dieci minuti alla palla a due! 20:18 Le maglie dell’pronte per l’uso. #insieme #EuroLeague #EA7VIR #Forza@EuroLeague ...