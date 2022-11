(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GERMANIA DIFEMMINILE DALLE 14.00 03:35 Rigore per l’! Ambrosio viene steso in area dopo una percussione incredibile. 03:45 PALO DI GAVIOLI!neanche fortunata in questo frangente. 04:25 GNATA! Tieni in piedi glineutralizzando una chance di Carlo Di Benedetto. 04:45 Situazione falli:14-11. Si riparte 07:25 Timeout: l’prova a riordinare le idee. 07:49 AMBROSIO CI PROVA! Murato dalla difesa transalpina. 09:57 Cocco viene ipnotizzato da Bonneau, sfuma la chance del pareggio. 10:04 Ora DECIMO FALLO DI SQUADRA DELLA! Libero ...

OA Sport

...Saab (progetto Yalla Study Project) e Roberto Renino (associazione Amel, Libano). La prima parte dell'incontro si conclude con la performance dell'attore Andrea Pennacchi (Propaganda). ...19:40 Inter, missione ripartenza: a San Siro arriva il Bologna, obiettivo dimenticare il derby d'Dopo la sconfitta di Torino in casa della Juventus, la quinta subita in campionato, l' Inter ... LIVE Italia-Francia 3-4, Mondiali hockey pista 2022 in DIRETTA: ultimi sei minuti, gli azzurri cercano il pari C’è stato poco tempo per leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro la Juventus, per l’Inter di Simone Inzaghi arriva subito l’occasione per dimostrare che il ...Il rocker premiato da Gualtieri, tra antiproibizionismo e sovranismo musicale: 'Ho dato credibilità al rock italiano, con me gli artisti stranieri ...