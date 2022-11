LIVE Cocciaretto-Teichmann | Italia-Svizzera Billie Jean King Cup in DIRETTA | si parte alle 11 00 a Glasgow!

Eurosport IT

Chi la spunterà SEGUI ILCALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE La sfida trae Teichmann andrà in scena oggi, mercoledì 9 novembre , a partire dalle ore 11:00 . La ...... Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta, opposte ad una formazione ostica quale ...dell'appuntamento di fine stagione e offrirà la possibilità di seguire le sfide anche in... Live Jil Teichmann - Elisabetta Cocciaretto - Billie Jean King Cup Singolare: Punteggi & Highlights Tennis - 09/11/2022 BJK Cup | Italia-Svizzera, Elisabetta Cocciaretto affronterà Jil Teichmann nel primo match di singolare. Come e quando seguire il match in tv e streaming ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Jil Teichmann, valevole come primo incontro di Italia-Svizzera, fase finale della Billie Jean King Cup 2022.