LIVE Cocciaretto-Teichmann 3-6 6-4 6-7 | Italia-Svizzera 0-1 Billie Jean King Cup in DIRETTA | l’elvetica annulla un match point e vince in battaglia

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE DICUP TRA(PAOLINI-BENCIC) 14.31 Una partita molto equilibrata anche nei numeri: 60% di resa per lacon la prima, il 55% per l’na. 123 punti vinti a testa. 14.29 Una partita piena di ribaltamenti di fronte:era avanti 6-3 4-2,ha vinto il secondo set 6-4 e avanti 5-2 al terzo. La marchigiana ha avuto anche un, cancellato dall’ace dell’avversaria. Nel tiebreak ha pagato qualche errore di troppo all’inizio.JIL! 6-3 4-6 7-6 per battere Elisabetta...

Le quattro tenniste convocate dalla capitano sono dunque: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paoline e Elisabetta. Nulla da perdere per le nostre azzurre, che andranno a caccia ...Chi la spunterà SEGUI ILCALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE La sfida trae Teichmann andrà in scena oggi, mercoledì 9 novembre , a partire dalle ore 11:00 . La ...BJK Cup | Italia-Svizzera, Elisabetta Cocciaretto affronterà Jil Teichmann nel primo match di singolare. Come e quando seguire il match in tv e streaming ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Jil Teichmann, valevole come primo incontro di Italia-Svizzera, fase finale della Billie Jean King Cup 2022.