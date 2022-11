LIVE Cocciaretto-Teichmann 3-6 6-4 6-6 | Italia-Svizzera Billie Jean King Cup in DIRETTA | si decide tutto al tiebreak del terzo set!

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE DICUP TRA(PAOLINI-BENCIC) 4-2. Sbaglia con il dritto: c’era l’opportunità per rientrare. 3-2. Spingecon i piedi vicini alla riga e concede qualcosa l’elvetica. 3-1. Sale sopra la palla con il rovescio e chiude a rete. 3-0. Sbaglia con il rovescio, scarica sulle gambe. 2-0. Buono slice mancino dell’elvetica di origini spagnole. 1-0. Spinge bene in corsa con il dritto l’elvetica che è stata più ...

Le quattro tenniste convocate dalla capitano sono dunque: Martina Trevisan, Lucia Bronzetti, Jasmine Paoline e Elisabetta. Nulla da perdere per le nostre azzurre, che andranno a caccia ...Chi la spunterà SEGUI ILCALENDARIO COMPLETO REGOLAMENTO RISULTATI E CLASSIFICHE La sfida trae Teichmann andrà in scena oggi, mercoledì 9 novembre , a partire dalle ore 11:00 . La ...BJK Cup | Italia-Svizzera, Elisabetta Cocciaretto affronterà Jil Teichmann nel primo match di singolare. Come e quando seguire il match in tv e streaming ...Il live e la diretta testuale della sfida tra Elisabetta Cocciaretto e Jil Teichmann, valevole come primo incontro di Italia-Svizzera, fase finale della Billie Jean King Cup 2022.