LIVE Cocciaretto-Teichmann 3-6 6-4 0-0 | Italia-Svizzera Billie Jean King Cup in DIRETTA | l’azzurra porta il match al terzo!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE DICUP TRA(PAOLINI-BENCIC) 40-15 Prima vincente al centro pere due palle per partire avanti nel terzo. 30-15 Errore dicon il rovescio. 15-15 E’ sulla riga la prima di servizio di! 0-15 Lungo il recupero diche arriva in ritardo sulla palla. 12.58 78% di prime in campo perche ha piazzato ben tre break e ha vinto il 70% di punti in risposta sulla seconda dell’avversaria. Adesso la marchigiana si sta sottoponendo a un medical time out: le sta venendo massaggiata la gamba. 6-4 SECONDO SET! IL DRITTO IN ...